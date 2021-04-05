شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره والخام الأمريكي يهبط بأكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام تحت ضغط من قرار "أوبك" وحلفائها المستقلين بزيادة إنتاجها تدريجيا.



كانت "أوبك+" قد أعلنت عزمها زيادة إنتاجها من النفط بشكل تدريجي خلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز، كما قررت السعودية وقف الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بداية من مايو/أيار بعد خفض إنتاجها بمليون برميل يوميا على مدار الفترة بين فبراير/شباط وحتى نهاية أبريل/نيسان الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.1% إلى 57.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.5 دولار وأقل سعر عند 57.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 5.4% إلى 61.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.