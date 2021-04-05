شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المواساة" تبحث توزيع 2.5 ريال للسهم في 29 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المُزمع عقدع في 29 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم بواقع 2.5 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 25% من قيمة السهم الإسمية.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 528 مليون ريال عن العام 2020، مقابل أرباح بلغت 421 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 10% نتيجة إضافة أقسام تخصصية جديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية نظراً لارتفاع نسب الاشغال في أقسام هذا القطاع متأثراً إيجابياً من الزيادة في تحويلات مقام وزارة الصحة.