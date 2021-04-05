شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "البحري" تبحث توزيع أرباح بـ 393.8 مليون ريال عن النصف الثاني في 26 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المُزمع عقدع في 26 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 393.750 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 393.750 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الإسمية.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 249.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع إلى الإنخفاض في العوائد من عدة قطاعات وبشكلٍ رئيسي من قطاع النفط، وذلك بسبب إنخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.