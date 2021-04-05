شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الاتصالات السعودية" تبحث توزيع أرباح نقدية إضافية بقيمة 2 مليار ريال في 26 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المُزمع عقدع في 26 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية إضافية على مساهمي الشركة عن عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح الإضافية قيمتها 2 مليار ريال، موزعة على 2 مليار سهم وبقيمة ريال واحد للسهم.

وحسب بيان الشركة ستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

الجدير بالذكر أن إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2020 (بعد الموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية) ستبلغ 5 ريال للسهم والتي تمثل نسبة 50% من القيمة الأسمية للسهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.1 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال العام 2019.