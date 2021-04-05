شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "صافولا" تبحث توزيعات الأرباح في 28 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة مجموعة صافولا، دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 28 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 400.485 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 533.980 مليون سهم، على أن تكون حصة السهم 0.75 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم داول من يوم انعقاد الجمعية العامة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كذلك ستعتمد الجمعية شراء الشركة لعدد يصل إلى 1.2 مليون سهم من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها بغرض تغطية الأسهم المطلوبة للشريحة الثانية والثالثة من برنامج حوافز املوظفين طويل الأجل الحالي.

وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019، بقيمة 160.2 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 910.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 475.6 مليون ريال في 2019.