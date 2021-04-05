شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يتيح الفرصة الأخيرة لزيارة «تيرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتيح «إكسبو 2020 دبي»، في فترة ما قبل انطلاق فعالياته، فرصة أخيرة للاطلاع على العجائب التي جذبت عشرات الآلاف من الزوار، وأثبتت قدرتها على إلهام الأطفال خصوصاً، في «تيرّا»– جناح الاستدامة؛ وذلك في ظل بقاء أيام قليلة على انتهاء المعاينة الخاصة للجناح.

كان عدد من أعضاء فريق «بايرتس سيرف رسكيو تيم»، وهو برنامج متنوع يعلم الأطفال مهارات حياتية أساسية، بين مجموعة من الزوّار الصغار السن ل تيرّا الذين شاركوا أكثر ما استمتعوا به أثناء المعاينة الخاصة للجناح، التي يسدَل عليها الستار يوم 10 إبريل / نيسان الجاري.

وقالت منى، البالغة من العمر 10 أعوام، والتي تصف نفسها بأنها من تونس وفلسطين وتركيا معاً: «أنصحكم بالمجيء حتماً، فالمكان ممتع للغاية، لقد رأينا ما يحدث لكوكب الأرض، وكيف يمكننا إنقاذه، وأدركت أننا نستخدم كمية كبيرة من البلاستيك وعلينا تقليلها حتى نتمكن من إنقاذ كوكبنا، أعتقد أنه يتعين علَيَّ وعلى عائلتي التقليل من استخدام العبوات البلاستيكية، والحصول على سلة لإعادة التدوير لنعيد تدوير أشياء أكثر».

وقال فريتز، 13 عاماً، من ألمانيا: «أروع ما في الجناح هو تصميمه العام فهناك دائرة الألواح الشمسية العملاقة، التي تبدو متطورة ومستقبلية إلى حد كبير وبالتأكيد، سأوصي جميع أصدقائي بزيارة هذا المكان، لأنه يحتوي على الكثير مما يمكن استكشافه».

وقالت مارين ذات ال12 عاماً من هولندا: «لقد أحببت كل الحقائق المهمة التي تعلّمتها، والتي ».

يفتح الجناح أبوابه من الثالثة عصراً إلى التاسعة مساء خلال الثلاثاء والخميس، ومن الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء خلال الجمعة والسبت.