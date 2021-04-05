عودة السفر

بينما أدى طرح اللقاح إلى زيادة التفاؤل بشأن التعافي السريع، لا يزال هناك كثير من العقبات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، من حيث تجديد ثقة الأعمال التجارية، واستعادة حريات المستهلك، وإعادة بناء الروابط بين الشركات والمدن والدول.

لا شك في أن إعادة حركة المرور والتواصل الدولي تعتبر أولوية قصوى عبر الاقتصادات العالمية، وتمتد أهميتها إلى ما هو أبعد من الشركات العاملة بشكل مباشر في قطاع السفر؛ إذ تدعم الطرق الجوية والبحرية والسكك الحديدية كثيراً من النشاط عبر الاقتصاد الأوسع، واتضح ذلك جلياً في الضجة الكبيرة التي طالت إغلاق قناة السويس المؤقت.

يمنح قطاع السفر الشركات إمكانية الوصول إلى العملاء والمواهب، ويربطها بالأسواق العالمية عبر آليات الاستيراد والتصدير، سواء برحلات الركاب، أم طرق العبّارات، والقنوات والمضايق المائية. ويعتمد ازدهار كل شيء تقريباً، من شركات الخدمات المهنية الرائدة عالمياً في المملكة المتحدة، إلى الجامعات والمصنّعين وتجار التجزئة، وشركات الضيافة، بشكل كبير على حركة الأشخاص والبضائع. ولا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي ما لم يتم إصلاح هذا القطاع من تداعيات فيروس كورونا.

إلى ذلك، تكشف بيانات الخطوط الجوية البريطانية أن ضياع موسم الصيف وحده سيكلف المملكة المتحدة نحو 26 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى 55.7 مليار جنيه إسترليني في التجارة المفقودة، و574 ألف وظيفة ضائعة، كما ستتلقى صناعة السياحة المحاصرة في المملكة المتحدة ضربة أخرى بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني.

بالمقابل، يجب أن تمنح الاستراتيجيات الأولوية لحماية الصحة العامة والوقاية من زيادة انتشار العدوى، مع فتح الاقتصاد بشكله الصحيح والقائم على إدارة المخاطر. ولدى بريطانيا فرصة فريدة لقيادة العالم في استئناف السفر الدولي، وجني المكاسب الاقتصادية من خلال ريادتها على المنافسين. وتتمثل نقطة البداية المعقولة في الابتعاد عن قواعد الحجر الصحي غير المرنة، وتجربة ممرات السفر إلى وجهات رئيسية، كما يجب أن تتصدر طرق التجارة عالية القيمة إلى دبي ونيويورك وسنغافورة، على سبيل المثال، قائمة الوجهات البريطانية، فضلاً عن رحلات الترفيه ذات العائد الكبير. ويمكن لبريطانيا أيضاً اختبار وتحديد معايير دولية قوية قابلة للتطبيق بشأن التطعيم ومشاركة البيانات.

ستؤدي إعادة فتح السفر بنجاح إلى فتح قنوات التواصل من جديد مع الأسواق العالمية. وهذا من شأنه أن يوفر دفعة فورية للقدرة التنافسية في المملكة المتحدة لقطاعات متنوعة، مثل الخدمات المهنية والتصنيع المتقدم، فضلاً عن حماية الوظائف في قطاع الطيران الهائل في بريطانيا، وقطاع السكك الحديدية والبحرية الدولية المتنامي إقليمياً وعالمياً، حيث إن حماية هذه الوظائف تعد أمراً حيوياً لتقليل الندبات الاقتصادية طويلة الأجل.

«سيتي إيه إم»