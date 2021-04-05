شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول تدريس الهيروغليفية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم المصرية، إنه سيتم وضع عدد بسيط من الرموز الهيروغليفية بمناهج الصف الرابع الابتدائي، خلال العام الدراسي المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، أن المناهج الجديدة مهتمة اهتماماً خاصاً بالوعي الأثري والسياحي، لافتة إلى أنه يتم تدريس معالم الآثار للأطفال في رياض أطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

وأوضحت مديرة مركز تطوير المناهج، أنه سيتم تدريس تاريخ مصر للأطفال وتعليمهم كيفية احترام الآثار، مشيرة إلى أن الهدف من وضع الرموز الهيروغليفية بمناهج الصف الرابع الابتدائي العام المقبل هو تعريف الأطفال كيف وصل إلينا تاريخ حضارة أجدادهم.

وأردفت أنه لن يتم تدريس الكتابة الهيروغليفية بشكل موسع، لكنه سيتم وضع عدد بسيط من الرموز فقط، مؤكدة أن الطلاب لن يكونوا مطالبين بحفظ هذه الرموز، مضيفة: «مجرد فهم واستيعاب وتقدير للحضارة المصرية».