شكرا لقرائتكم خبر عن خزان مياه مبتذلة قد يتسبب بكارثة بفلوريدا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي – ”الخليج 365”

تعمل فرق الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية، على منع كارثة بيئية في موقع خزان مياه مبتذلة مهدد بالانهيار، قد يؤدي إلى فيضان ضخم في خليج تامبا الهش.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن حاكم الولاية، رون دي سانتيس، توجه، الأحد، إلى موقع الخزان مياه مبتذلة مهدد بالانهيار، وصرح بأن الفرق تبذل قصارى جهدها لمنع حدوث فيضان كارثي. وأشارت إلى أن أكثر من 300 منزل تلقت أمراً بإخلاء المنطقة، جنوبي مدينة تامبا الكبيرة.