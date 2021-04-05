شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تدعم جهود تحقيق مسار مستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، جهودها لتحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى بناء بيئة أكثر استدامة، وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وتتبنى الهيئة المنظور ثلاثي الأبعاد للتنمية المستدامة الذي يشمل المجتمع والبيئة والاقتصاد، بما يحقق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، نسعى في الهيئة دائماً، إلى تعزيز الاستدامة في جميع نواحي العمل، والتعاون مع المنظمات العالمية من أجل دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتبني أحدث وأفضل الممارسات الإدارية والبيئية على مستوى العالم، ما يعزز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للمال والأعمال والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».