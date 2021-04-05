شكرا لقرائتكم خبر عن «ستراتا» و«هانيول» تخططان لإنتاج 30 مليون كمامة سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

نظمت شركة «ستراتا» للتصنيع، بالتعاون مع «هانيويل» العالمية، جولة للإعلاميين في مصنعها لإنتاج كمامات N95، كشفت فيها عن الخطط الإنتاجية المستقبلية والطاقة الإنتاجية للمصنع، التي تصل إلى 30 مليون كمامة سنوياً، ودوره في تمكين الكوادر المواطنة. كما أشارت إلى أهمية دولة الإمارات الإستراتيجية في الاستثمار.

وخلال الجولة أكد إسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه بالشراكة الإستراتيجية مع «هانيويل» التي أسّسنا فيها أول خط لإنتاج كمامات N95، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة. مشيراً إلى أنها بهذا التعاون ستصنّع المواد الخام للكمامات في الدولة وتُصدّر.

وأضاف أن المصنع تصل طاقته الإنتاجية الشهرية إلى 1.6 مليون كمامة، ويصدّر الإنتاج إلى 10 دول، وهو من الإنجازات الكبيرة، خاصة أنه مع بدء الجائحة منعت أكثر من 80 دولة، تصدير معدات السلامة والوقاية لسدّ احتياجاتها. مشيراً إلى أن نسب التوطين في المصنع بلغت 90%، ونسب النساء مرتفعة، حيث من بين كل 10 مواطنين توجد 9 موظفات.

وأكد ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس والمدير العام لحلول السلامة والإنتاجية في «هانيويل»، أن الإمارات من الدولة الإستراتيجية والمهمة في الاستثمار. مشيراً إلى دور قيادتها الرشيدة، وحرصها على التطوير في التكنولوجيا.

وأشار إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج كمام N95 وتمر في مراحل عدة، من ضمنها مطابقة موادها الأولية لمواصفات معينة وإنتاجها أوتوماتيكياً، وإخضاعها لاختبارين لضمان جودتها وتميزها، من حيث قدرتها الفائقة على الفلترة. مشيراً إلى أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة، ستنتج كمامات مزودة بصمامات تهوية، وهي ما مناسبة للأفرد الذين يضطرون إلى ارتدائها لساعات طويلة.