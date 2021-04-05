شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برامج تطوير قطاع التعدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع مصر بمقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة، وعوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانىء وطرق عالمية للملاحة البحرية، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة، وفيما يلي كل ما يتعلق بخطة تطوير قطاع التعدين وزيادة الصادرات الخاصة به والتي كانت كالتالى.

ج . بدأ قطاع التعدين جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية فى قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعدينى، وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب، كما أنه جارى تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين، وتعزيز المهارات لديهم، باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدرباً حتى الآن على 3 مجموعات.

س. كيف ساهمت الإصلاحات التشريعية لقطاع التعدين في نجاج المزايدة العالمية للذهب ؟

ج . ساهمت الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى عام 2020، والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا، حيث فازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر.

س. كيف ساهمت تعديلات بعض مواد قانون التعدين في جذب الاستثمارات؟

ج .وفر تعديل بعض مواد قانون التعدين الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر ، حيث أن تبنى نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التى لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية لما لأهمية النظم والممارسات الجديدة من دور فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.

س. ماهي محاور استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين؟

ج. ما جرى إنجازه من إصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين، جاء وفق سبع محاور أساسية وهى الإصلاح التشريعى ووضع النظام المالى ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى.

س . ما هو المستهدف من خطة زيادة صادرات التعدين ؟

ج .تستهدف خطة زيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ1.6 مليار فى الوقت الحالي.

س.هل يخطط قطاع الثروة المعدنية لا سناد مناطق امتياز للتنقيب التعديني ؟

ج .يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.