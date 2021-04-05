شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. المركزى يعلن 65.8 مليار جنيه تسهيلات للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 5-4-2021 العديد من الأخبار الاقتصادية ننشر تفاصيلها في أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها إعلان البنك المركزى المصرى أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 65.8 مليار جنيه

البنك المركزي: 65.8 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.

وزيرة التخطيط: مصر الأولى فى جذب الاستثمار الأجنبى على مستوى شمال أفريقيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان لجهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة دور كبير فى الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5,6% فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.

اتحاد الغرف التجارية: أسعار معظم السلع الاستراتيجية مستقرة بالسوق رغم زيادة الطلب

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن الأسواق قد شهدت تزايدا في حجم الطلب على السلع الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين وهو ما أرجعه للارتفاع الطبيعي في حجم الطلب قبيل شهر رمضان، إلا أن الأسواق قد شهدت استقرارا في أسعار معظم السلع الاستراتيجية كما شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار الدواجن والأسماك والخضر الطازجة واللحوم السودانية بينما سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة بمختلف أنواعها والفاكهة ارتفاعا طفيفا مقاررنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وأضاف بيان للاتحاد أن الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع غرف المحافظات ووزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وموردي ومنتجي ومصنعي السلع الغذائية يعمل علي مدار الساعة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والغذائية من خلال منافذ معرض أهلا رمضان والذي سيقدم كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 15 و35% لضمان استقرار الأسعار مع تزايد الطلب الداخلي استعدادا لشهر رمضان المكرم.

المالية: 8 أبريل آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول لائحة قانون الجمارك

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن 8 أبريل الحالى، آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية www.mof.gov.eg، والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك www.customs.gov.eg، موضحًا أنه لم تصلنا أى ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع هذه اللائحة منذ نشرها فى 18 مارس الماضى؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال، حيث حرصنا عند إعداده مراعاة المقترحات التى طرحها مجتمع الأعمال عقب إصدار قانون الجمارك الجديد.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلى 10 آلاف جنيه.

رئيس هيئة الاستثمار: نعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -في العاصمة البحرينية المنامة- زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، بحضور السفير ياسر شعبان سفير مصر بالبحرين؛ للعمل على تفعيل آليات التعاون المشتركة بين الجانبين لجذب مزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار -خلال اللقاء- أن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى سعي الهيئة العامة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر، من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة توسعات الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة البحرينية من أجل تعريف مجتمع الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصري.

‏رانيا المشاط تناقش جهود مصر فى التحول الأخضر وتطوير قطاع المياه

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الندوة الافتراضية، التي نظمتها سفارة البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، حول استدامة المياه والحفاظ على المسطحات المائية، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها دولة البرتغال بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا حول التحول الأخضر.

واستهدفت الندوة مناقشة آثار التغير المناخي على موارد المياه وأهمية التعاون متعدد الأطراف والتنسيق المشترك فيما بين الدول للاستجابة لهذه التحديات من خلال التحول الأخضر، بالإضافة إلى عرض الجهود الجارية من خلال التعاون بين الأطراف ذات الصلة على جميع المستويات؛ وشارك بجانب الدكتورة رانيا المشاط، كل من السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، والسيد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب خبراء القطاع، والدكتور ريكاردو سيراو سانتوس وزير الشؤون البحرية البرتغالي، وأدار النقاش السيدة مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال بالقاهرة.