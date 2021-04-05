شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع تزامنا مع عطلة عيد الفصح في عدة أسواق عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تعاملات هادئة تزامنا مع عطلة عيد الفصح.



وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف النقاب عن خطة إنفاق بحوالي تريليون دولار لتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية ومن بينها شبكات الكهرباء فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.



ولا تزال الدول حول العالم تبذل جهودا حثيثة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال فرض قيود الإغلاق أو توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



ومن شأن السيطرة على الجائحة عودة النشاط والنمو الاقتصادي وعودة الحياة إلى طبيعتها أيضا.



وتلقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي من تقرير الوظائف الشهري في أمريكا والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7655، وسجل أعلى سعر عند 0.7661 وأقل سعر عند 0.7598.