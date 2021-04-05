شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بحوالي 3% وسط انحسار ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو ملحوظ في ظل انحسار ضغوط الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف النقاب عن خطة إنفاق بحوالي تريليون دولار لتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية ومن بينها شبكات الكهرباء فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه دول العالم جائحة "كورونا" حيث تحاول السيطرة على تفشي الفيروس من خلال فرض المزيد من قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية بأن ما يقرب من 100 مليون مواطن في الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة من لقاحات كورونا.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 4.10 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 4.12 دولار وأقل سعر عند 4.02 دولار.