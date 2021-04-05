شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد تقرير الوظائف القوي و"الداو جونز" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين بعد العودة من العطلة الأسبوعية، وحقق الداو جونز" مستوى قياسيا جديداً بع تقرير الوظائف الشهري القوي.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في أمريكا يوم الجمعة احتفالا بعطلة الجمعة البيضاء، لكن أسواق الأسهم في عدة دول أوروبية وآسيوية مغلقة اليوم بسبب عطلة عيد الفصح.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم أضاف 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6% متماشيا مع توقعات أشارت إلى تراجع المؤشر عند المستوى المذكور.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 268 نقطة) إلى 33421 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 13632 نقطة، في حين صعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 4057 نقطة.