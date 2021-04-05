شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول للتراجع قبيل بيانات قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول الدولار الأمريكي للتراجع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد ارتفاعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، بفعل تحسن المعنويات لدى المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال آذار/مارس.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 92.92 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.11 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات قوية عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.

وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى.

تحولت العملة الأمريكية إلى التراجع فى التعاملات المتقدمة من السوق الأوروبية ، بفعل تحسن المعنويات لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، حيث توقعات إيجابية حيال الاقتصاد العالمي بقيادة الاقتصاد الأمريكي ،حيث توالي زيادة خطط الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة ، للتغلب على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،لعل أهم تلك البيانات عن قطاع الخدمات خلال آذار/مارس ،تقدم تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 58.3 نقطة خلال آذار/مارس من مستوى 55.3 نقطة فى شباط/فبراير.