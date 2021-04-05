شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 1.5% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

تراجعت أسعار الفضة قرابة 1.5% إلى مستوي 24.60$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.97$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.02$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الخميس أخر تعاملات الأسبوع الماضي قبل عطلة عيد الفصح مرتفعا بنسبة 2.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت أسعار الفضة نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع هبوط معظم أسعار المعادن فى الأسواق العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ،بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكية مؤشرات تعافي سوق العمل فى الولايات المتحدة من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بأسرع من التوقعات.