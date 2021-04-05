شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع فى مستهل تعاملات الأسبوع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالتزامن مع ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,621.31$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,628.51$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,629.96$

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات يوم الخميس قبل عطلة عيد الفصح يوم الجمعة، مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ليتداول مرة أخرى فوق حاجز 1,700$ للأونصة.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ،بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكية مؤشرات تعافي سوق العمل فى الولايات المتحدة من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بأسرع من التوقعات.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الخميس بنحو 4.67 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,032.83 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 20 نيسان/أبريل 2020.