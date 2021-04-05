شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق تحالف "أوبك بلس" على زيادة تدريجية فى الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى التعاملات السابقة ، على وشك تكبد ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد اتفاق تحالف "أوبك بلس" على زيادة تدريجية فى الإنتاج بداية من أيار/مايو المقبل ، بالتزامن مع قرار السعودية تخفيف التخفيض الطوعي فى الإنتاج.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 2.0% إلى مستوي 60.01$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.25$، وسجل أعلى مستوي عند 61.38$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 63.30$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.72$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.14$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع الماضي قبل عطلة عيد الفصح يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد الكشف عن خطة إنفاق مالي جديدة فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.6% ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بدعم آمال آفاق الطلب فى الولايات المتحدة.

أنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس إلى الاتفاق على زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو المقبل ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تتراجع تخفيضات الإنتاج الحالية بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل الجاري إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتراجع خلال تلك الفترة أيضا عن خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الذي فعلته منذ شباط/فبراير الماضي ،وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل فى أيار/مايو ، ثم بواقع 350 ألف برميل فى حزيران/يونيو ، بالإضافة إلى 400 ألف برميل فى تموز/يوليو.

وطالب وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" من نظرائه فى تحالف أوبك بلس توخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.