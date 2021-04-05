شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات»: كفاءة شبكة «المتحرك» تقارب 100% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تقريراً جديداً حول جودة خدمات الاتصالات في الدولة لدى شركتي «اتصالات» و«دو» خلال الربع الرابع من عام 2020.

وكشف التقرير عن مؤشرات جودة الخدمة المتعلقة بالشبكة، وتوفرها فيما يتعلق بالخدمات الصوتية على شبكة الهاتف المتحرك.

وأظهرت مؤشرات جودة الخدمة، أن نسبة قيام شبكة الهاتف المتحرك لدى «اتصالات» و«دو» بأداء جميع وظائفها المطلوبة داخل الشبكة الأساسية هو أكبر من 99.9%.

وأوضح التقرير أن قيام شبكة الهاتف المتحرك بأداء جميع وظائفها المطلوبة في الجزء الراديوي من الشبكة يجاوز 99.5%، بينما نسبة نجاح مكالمات 2G التي تم إنشاؤها وإنهاؤها بنجاح أكبر من 98.5% وهي النسبة ذاتها فيما يتعلق بمكالمات 3G و 4G.

وأفادت «الهيئة» بأن نسبة المكالمات التي تم إنشاؤها وإنهاؤها بنجاح تخطت 98.5% كما أن المستهدف بالنسبة لانقطاع اتصال شبكة الجيل الثاني هو أقل من 1.0%، وهي النسبة ذاتها فيما يتعلق بانقطاع مكالمات الهاتف المتحرك عبر شبكتي الجيل الثالث والرابع.

الشبكة الثابتة

وأشار تقرير الهيئة إلى أن المستهدف فيما يتعلق بقدرة الشبكة الثابتة على توصيل مكالمة إلى الطرف المتصل به هو أكبر من 98% بينما نسبة المكالمات التي فشلت عبر نقطة الربط بين مشغلي الشبكة، بسبب عدم توافر الدوائر الحركية إلى إجمالي طلبات الاتصالات لحجز دائرة نقطة الربط أقل من 0.5%.

وعلى صعيد الخدمات الصوتية المستندة إلى الشبكة الثابتة (تشمل النطاق العريض)، فقد أظهرت المؤشرات التشغيلية لجودة التجربة أن الوقت اللازم لحل الأعطال المبلغ عنها في الخدمات أقل من 24 ساعة في المتوسط، وبالنسبة لعدد الأعطال المبلغ عنها لكل 1000 خط مشترك هو أقل من 80 عطلاً في المتوسط.

وفيما يتعلق بمستهدف الهيئة بالنسبة لمتوسط وقت الانتظار بالثواني الذي يقضيه المتعامل في الانتظار بمجرد أن يتخذ خيار الرد الصوتي التفاعلي IVR للتحدث إلى أحد الوكلاء أقل من 120 ثانية.