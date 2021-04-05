شكرا لقرائتكم خبر عن تلميحات من رئيس «أبل» حول دخول عالم السيارات ذاتية القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمح الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، بأن الشركة تعمل في مجال السيارات ذاتية القيادة، بعد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الشركة تجري محادثات جديدة لتطوير سياراتها الخاصة.

وأوضح كوك، خلال لقاء مع الصحفية كارا سويشر: «الأتمتة نفسها هي تقنية أساسية. ومن وجهة نظري، إذ عدنا إلى الوراء قليلاً، فإن السيارة، من نواحٍ كثيرة، هي روبوت، والسيارات ذاتية القيادة هي روبوتات. وبالتالي هنالك الكثير من الأمور التي يمكن فعلها عبر هذه التقنية».

وعندما سئل كوك عما إذا كانت الشركة تعمل على تصنيع سيارة أو تكنولوجيا بداخلها، رفض التعليق، إلا أنه قال: «نحن نحب دمج الأجهزة والبرامج والخدمات، ونريد إيجاد نقطة تقاطع بينها، وهذا ما نحب فعله».

ولطالما كان من المتوقع أن تدخل «أبل» في مجال صناعة السيارات بسيارتها الخاصة أو تبيع تقنيتها إلى شركات صناعة السيارات الأخرى، وقد قامت بعدد من الخطوات التي تشير إلى أنها تخطط للقيام بذلك.

(وكالات)