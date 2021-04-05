شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 106 وحدات سكنية بـ 815 مليوناً في دبي خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الاثنين تسجيل 115 مبايعة بقيمة 874.37 مليون درهم، منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 59.46 مليون درهم و106 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 814.91 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 700 ألف درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 624 مليون درهم بمنطقة أم رمول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 182.7 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 130.99 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 51.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 34 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 22.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 8 ملايين درهم.