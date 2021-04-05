شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يونايتد يواجه جلف هيروز وسيتي يلتقي الموج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُقام يوم الثلاثاء مباراتا إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الدرجة الثانية؛ حيث يواجه فريق الهلال يونايتد فريق جلف هيروز على الملعب الفرعي رقم 2 بمدينة دبي الرياضية الساعة 18:30، فيما يلتقي فريق سيتي مع فريق الموج على الملعب الرئيسي لذا سيفنز الساعة 19:00.

وكانت نتائج مباراتا الذهاب قد أسفرتا عن فوز جلف هيروز على الهلال يونايتد 5-0، فيما فاز سيتي على الموج 2-1.

ويكفي فريقا جلف هيروز وسيتي التعادل للتأهل للمباراة النهائية؛ نظراً لفوزهما في مباراتي الذهاب، فيما يحتاج فريق الهلال يونايتد للتأهل، لتحقيق الفوز على فريق جلف هيروز بستة أهداف والمحافظة على نظافة شباكه في مباراة الثلاثاء، أما فريق الموج ما تزال لديه هو الآخر فرصة للتأهل شريطة تحقيقه الفوز على فريق سيتي بهدفين نظيفين.