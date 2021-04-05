شكرا لقرائتكم خبر عن يحاولان بيع حافلة سرقاها وجهاز التتبع يفضحهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة في دبي طباخاً وعاملاً إلى محكمة الجنايات، بتهمة استعمال الأول شهادة عدم ممانعة، وبطاقة هوية تخص آخر؛ لاستصطناع مفتاح حافلة، تعود ملكيتها إلى شركة مقاولات؛ وذلك بهدف سرقتها، وحيازة المتهم الثاني الحافلة، ومحاولة بيعها.

دارت أحداث الواقعة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حين تقدم مدير موارد بشرية يعمل في شركة مقاولات ببلاغ يفيد بسرقة حافلة من ساحة مخصصة لصفها.

وذكر المُبلغ أنهم لم يتفقدوا الحافلة منذ مغادرة السائق الدولة؛ لعدم حاجتهم لها، وبعد عدة أيام اكتشفوا اختفاءها من مكان صفها، فتم تحديد موقعها بواسطة جهاز تتبع مثبت بداخلها، فتم تحديد موقعها؛ حيث عثر عليها من دون لوحاتها وملصق الشركة، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وأفاد شرطي في التحقيقات أن فريقاً من التحريات والمباحث في شرطة دبي تمكن من جمع الأدلة، وضبط المتهمين؛ حيث أقر الأول بسرقة الحافلة ليلاً من موقعها الأول، بعد نسخه مفتاح تشغيلها الذي اصطنعه بشهادة عدم ممانعة مزيفة منسوبة للشركة مالكة الحافلة، وباستخدام بطاقة هوية سرقها من زميله في السكن.