إنجاز جديد يضاف لقائمة الإنجازات التاريخية لهجن الرئاسة، تلك التي تحققت في مهرجان الشحانية، عندما سيطرت هجن الرئاسة على ألقاب الأشواط الرئيسية «الرموز» بفوزها بأربعة ألقاب «سوبر هاترك» في اليوم الختامي للمهرجان، وانتزعت هجن الرئاسة الرموز الأربعة الكبرى للحول والزمول، بعدما سجلت «مرضية» اسمها من ذهب في سجل الفائزين بالسيف الذهبي، محققة إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى رصيد المؤسسة العملاقة من إنجازات وبطولات في مختلف الميادين المحلية والخارجية، ويأتي الإنجاز الجديد لهجن الرئاسة في مهرجان الشحانية، كدليل على تفوق وتميز مؤسسة هجن الرئاسة التي تخطت نجاحاتها محيطها المحلي، وأصبحت تتربع على قمة المؤسسات المعنية بهذا النوع من الرياضات التراثية ذات الجذور التاريخية، والتهنئة الخالصة نزفها للقائمين على هجن الرئاسة ولجماهير الإمارات التي تفاعلت بشكل كبير مع الإنجاز الكبير والسيطرة التامة لهجن الإمارات على واحدة من أكبر المهرجانات في المنطقة.

أربعة أندية ستحمل لواء الدفاع عن الكرة الإماراتية في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل الكأس والعين والوحدة، اللذان سيخوضان الملحق الآسيوي المؤهل لدوري المجموعات، وما بين طموحات الشارع الرياضي وأحلام الجماهير الإماراتية بأن يذهب ممثلو الوطن بعيداً بل لأبعد نقطة ممكنة في المنافسة على اللقب القاري، الذي لا يزال محط اهتمام الجماهير التي تنتظر تكرار إنجاز الزعيم العيناوي في 2003، وبين تلك الأحلام والأمنيات وواقع أنديتنا الأربعة هذا الموسم، تأتي مشاركة هذا العام في البطولة القارية وسط ظروف استثنائية، خاصة في ظل المستوى الجيد الذي تقدمه الأندية الأربعة على المستوى المحلي، وتألق شباب الأهلي بقيادة مهدي علي الذي يتواجد في نهائيين كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، ويحتل المركز الثالث في دوري الخليج العربي، يفتح المجال أمام فرقة الفرسان لتحقيق نتائج إيجابية على المستوى القاري، والفريق يملك جميع المقومات والإمكانات للذهاب بعيداً في المنافسة.

كما أن ابتعاد العين والوحدة والشارقة عن المنافسة المحلية قد يكون عاملاً مساعداً، ويفتح المجال أمامها للتركيز بشكل أكبر في البطولة الآسيوية التي تمثل فرصة مثالية لتعويض الموسم، وعندما يكون التعويض من بوابة البطولة الأكبر على مستوى القارة، فإن ذلك في حد ذاته يعتبر من أهم المكاسب التي قد تعود على الفريق في نهاية موسم شاق.

آخر الكلام الجهود الجبارة التي تبذلها رابطة دوري المحترفين من شأنها أن تحول النهائي المنتظر لكأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والنصر لنهائي تاريخي احتفاءً بعام الخمسين.