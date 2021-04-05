شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي البحري» يتلقى تكريم تنظيمية «الرجل الحديدي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمية من اللجنة المنظمة لبطولة دبي للرجل الحديدي 2021 والتي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي في جميرا وجرت أحداثها الشهر الماضي بمشاركة عالمية كبيرة.

وجاء التكريم لأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية؛ تقديراً وامتناناً للمساهمة الدائمة من النادي في إنجاح الحدث والذي تجدد هذا العام من خلال تقديم الدعم اللوجستي في المراحل الخاصة برياضة السباق والتي امتد لمسافة 1.7 كلم في شاطئ أم سقيم.

وتسلم محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدرع التكريمية من إسماعيل الجسمي مدير مسار السباحة وعبد الله يوسف الأملح مساعد المدير؛ وذلك في مقر النادي.

وأشاد محمد عبد الله حارب بالتعاون القائم بين النادي واللجنة المنظمة للحدث، مشيراً إلى أن النادي درج على تقديم يد العون للجنة في إنجاح الفعاليات تماشياً مع توجهات النادي في إنجاح كافة الفعاليات وتوفير كل المعينات لكافة الجهات الراغبة في الاستفادة من خدمات النادي سعياً وراء تحقيق المصلحة العامة ومنها إنجاح الفعاليات المجتمعية.

وقال إسماعيل الجسمي مدير مسار السباحة في بطولة دبي للرجل الحديدي إن كل الدوائر الحكومية والجهات المسؤولة في امارة دبي عملت معاً؛ لإنجاح الحدث الكبير ومن بينها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي شارك معنا في تنفيذ مسار السباق المرحلة الأولى من بين 3 مراحل (سباحة وجري ودراجات هوائية) متمنياً أن يستمر التعاون في المستقبل؛ لما فيه الفائدة للجميع.