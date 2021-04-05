أسعار سيارات «سوزوكي سياز» بعد الزيادة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أخطرت شركة “مودرن موتورز” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “سوزوكي” في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات «سوزوكي سياز» بقيمة بلغت 2900 جنيه في السوق المحلية، خلال أبريل الحالي.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «سوزوكي»، ارتفعت أسعار سيارات «سياز» إلى 252.8 ألف جنيه، بدلًا من 249.9 ألفًا.

وينتمي طراز «سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي» تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، فى غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.