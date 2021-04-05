تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 5-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع ثانى تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر فى البنك المركزى المصرى عند سعر 51.80 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الأهلى 49.98 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.98 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 5-4 -2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليسجل استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.80 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.98 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.98 جنيه.

52.07 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.98 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.81 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.04 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.03 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.57 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.