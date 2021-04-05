شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 5-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى" ليسجل 1 ريال سعودى يسجل 29.48 ين يابانى مقابل سعره أمس كان بـ 29.52 ين يابانى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 5-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع ثانى تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر فى البنك المركزى المصرى عند سعر 51.80 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الأهلى 49.98 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.98 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.41 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.48 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.52 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق