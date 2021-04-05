شكرا لقرائتكم خبر عن ودائع البنك الأهلى تصل إلى 2 تريليون جنيه بزيادة 400 مليارا خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك وصلت اليوم الاثنين، إلى 2 تريليون جنيه - التريليون يساوى 1000 مليار - وذلك للمرة الأولى، لافتًا إلى أن البنك الأهلى المصرى يستحوذ على نسبة 35% من ودائع الجهاز المصرفى.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات لليوم السابع، أن ودائع البنك ارتفعت بقيمة 400 مليار جنيه خلال 9 أشهر أى منذ شهر يونيو 2020، حيث سجلت 1.6 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو من العام الماضى.