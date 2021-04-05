شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك»: 4.9 مليار الخسائر المتراكمة ومفاوضات مع الدائنين لتسوية شاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلال اجتماعها يوم 22 ابريل الجاري، تقديم الشركة وبعض الشركات التابعة لها لطلب للمحكمة المختصة لافتتاح الإجراءات لتطبيق خطة إعادة هيكلة الدين والتنظيم المالي.

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إلى أن العمومية ستقوم خلال الاجتماع العمومية بإعلام المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الإدارة الحالية مع الإدارة التنفيذية السابقة، بالإضافة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة كما سيتم مناقشة انتخابات سبعة أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة.

وتناقش العمومية أيضا قراراً خاصاً بالموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية الاتحادي.

إلى ذلك، أعلنت الشركة عن مقدار خسائرها المتراكمة التي بلغت 4.9 مليار درهم، تشكل 458% من رأسمالها.

وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تلك الخسائر، وهي ناتجة بشكل رئيسي عن المشاريع قيد التنفيذ والعقود المدينة في المشاريع القديمة في السعودية وقطر وعمان والهند والإمارات.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الاحتفاظ بهذه الذمم المدينة والمشاريع قيد التنفيذ في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي منذ عام 2016 على إمكانية استرداد هذه الذمم.

كما أرجعت الشركة الخسائر إلى شطب كامل قيمة الشهرة والاسم التجاري في 31 ديسمبر 2018، ونتيجة كذلك لضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث تجاوزت تكاليف تسليم المشاريع الميزانيات بكثير بحيث تم تسييل العديد من الضمانات ما زاد من الخسائر المتراكمة.

وأشارت الشركة إلى تكاليف العمالة غير المستغلة بسبب عدم الفوز بمشاريع جديدة نتجت عن الحظر المصرفي والأوامر القضائية.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أفادت الشركة بإكمال عملية إعادة الهيكلة وخطة العمل التي تتضمن التركيز على إعدام غالبية الديون وزيادة رأس المال للفوز بمشاريع جديدة، واستكمال المفاوضات مع البنوك والرائدة والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية شاملة.

ومن الإجراءات الأخيرة لمعالجة الخسائر، أفادت الشركة بأنها تقوم على تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية ومتابعة القضايا القانونية وتحصيل المستحقات، وتقليل نفقات الشركة لتتلاءم مع موارد الشركة المتاحة.

