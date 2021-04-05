سهم «العالمية» عند 74.9 درهم.. ومؤشر أبوظبي يكسر 6000 نقطة

أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على مكاسب في جلسة، الاثنين، بدعم من أكثر من قطاع ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.04% كاسراً مستوى 6000 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي 0.91% إلى مستوى 2573 نقطة معززاً بصعود جماعي للأسهم القيادية وعمليات الشراء على أسهم دفاعية.

وخطف «العالمية القابضة» الأنظار من خلال صعوده عند مستوى 74.9 درهم عند الإغلاق، محققاً ارتفاعاً قدره 12.8% ليستحوذ على 26% من سيولة سوق أبوظبي بما يعادل 214.6 مليون درهم؛ وذلك عقب يوم واحد من اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

كما سجل «أرامكس» أداءً لافتاً في سوق دبي، واستقطب 34% من سيولة سوق دبي بما يعادل 30.7 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.01% إلى 4.05 درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 924.86 مليون درهم منها 834.5 مليون درهم في سوق أبوظبي و90.36 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 180.8 مليون سهم، توزعت بواقع 123.4 مليون سهم في أبوظبي و57.4 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة وجاء ذلك من خلال تنفيذ 3271 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.91% عند مستوى 2573 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والسلع والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 1.13% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.19% و«الإمارات دبي الوطني» 0.43%.

وزاد قطاع العقار 0.89% نتيجة نمو «إعمار العقارية» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«داماك» 0.83% فيما نزل «ديار» 0.37% واستقر «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» من دون تغيير.

وصعد قطاع الاستثمار 0.48% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 0.61% و«شعاع كابيتال» 0.91% مع استقرار «دبي المالي» من دون تغيير.

وارتفع قطاع النقل 0.78% بفعل ارتفاع سهم «أرامكس» 2% على الرغم من نزول «العربية للطيران» 0.79% واستقرار «الخليج للملاحة».

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.04% عند مستوى 6015.3 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والسلع.

وقفز قطاع الاستثمار 11.62% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 12.8% على الرغم من تراجع «إشراق» 2.77% واستقرار «الواحة كابيتال». كما ارتفع قطاع السلع 0.55% مع ارتفاع سهم «أغذية» 0.61%.

وفي المقابل، استقر قطاع البنوك مع ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.04% وانخفاض «أبوظبي الأول» 0.14% فيما استقر «أبوظبي التجاري» من دون تغيير.

وانخفض قطاع العقار 0.3% مع انخفاض «الدار» 0.14% و«رأس الخيمة العقارية» 0.76%. وهبط قطاع الاتصالات 0.45% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الطاقة 0.3% بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.45% و«طاقة» 0.72% وذلك على الرغم من ارتفاع «دانة غاز» 0.25%.

توجه السيولة

وتصدر «العالمية القابضة» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 214.6 مليون درهم مغلقاً عند 74.9 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 206.5 مليون درهم ليغلق عند 14.54 درهم، ثم «الدار» بتداولات قدرها 174 مليون درهم وأقفل عند 3.7 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «أرامكس» بقيمة 30.7 مليون درهم مغلقاً عند 4.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 15.7 مليون درهم مغلقاً عند 4.65 درهم، ثم «إعمار العقارية» باستقطابه 11.14 مليون درهم وأقفل عند 3.6 درهم.

وسجل «دي إكس بي» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 2.63% مغلقاً عند 0.078 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» بتراجعه 9.95% وإغلاقه عند 8.23 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «العالمية القابضة» بنسبة 12.8% مغلقاً عند 74.9 درهم، بينما كان في مقدمة المتراجعين «الشارقة للأسمنت» بنزوله 9.92% وإغلاقه عند 0.663 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 82.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.37 مليون درهم محصلة شراء العرب و78.37 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 82.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9.13 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و73.61 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار لم يتجاوز 13.63 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 1.04 مليون درهم محصلة شراء العرب و4.53 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و8.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 13.63 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 17.36 مليون درهم محصلة بيع، منها 17.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي و160 ألف درهم فقط كمحصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 17.36 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.2 مليون درهم محصلة شراء في دبي و160 ألف درهم فقط محصلة شراء في أبوظبي.