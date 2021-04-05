شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ «مراس» الإلزامي يشمل 4.21% من رأسمال «دي إكس بي إي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتفعت حصة شركة مراس بما يشمل «مراس للوجهة الترفيهية» و«مراس القابضة» في شركة دي إكس بي إنترتينمنتس إلى قرابة 95.79%، ما يعني أن «مراس» سوف تمارس حقها في الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية التي يمتلكها مساهمون غير «مراس» والبالغة 4.21%.

وأظهرت بيانات كبار المساهمين أن شركة مراس للوجهة الترفيهية والمجموعة المرتبطة تمتلك في شركة دي إكس بي إنترتينمنتس نحو 95.79% من أصل 62.82 مليار سهم بعد زيادة رأس المال. وبحسب البيانات، يتبقى 4.21% من أسهم شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» يمتلكها مساهمون آخرون غير «مراس».

وقالت شركة «مراس» في وقت سابق، إنها سوف تمارس حقوقها بموجب قواعد الاستحواذ وقانون الشركات والنظام الأساسي لشركة دي إكس بي إي للاستحواذ إلزامياً على أسهم المستثمرين في شركة دي إكس بي إي. وستتم إعادة تسجيل جميع أسهم «دي اكس بي إي» المتبقية (غير المملوكة حاليا من «مراس» أو «مراس القابضة» باسم «مراس» في سجل أسهم «دي اكس بي إي» بعد 60 يوماً من تاريخ إرسال شركة مراس لإخطارات الاستحواذ الإلزامي لمساهمي «دي اكس بي إي».

وسینطبق هذا الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم «دي إكس بي إي» سواء كانت مرهونة، تخضع لأي شكل من أشكال الضمان أو الحجز مثل أمر المحكمة أو تم بيعها أو نقل ملكيتها أو تحويلها إلى مشتر جديد بعد تاريخ إخطارات الاستحواذ الإلزامي.

وتتوقع شركة مراس سداد المقابل النقدي المستحق في 7 يونيو 2021.