شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتراجع عن حظر تويتر وتكتفي بتمديد القيود حتى مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- (أ ف ب)

أعلنت السلطات الروسية الاثنين عن تمديد القيود المفروضة على تويتر حتى منتصف مايو/أيار، على خلفية اتّهام المنصة بعدم حذف محتويات «مخالفة»، لكنها أكدت أن حجب المنصة ليس مطروحا حالياً.

وفي منتصف مارس/آذار، أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الإنترنت ووسائط الإعلام «روسكومندزور» عن فرض قيود على منصة تويتر (إبطاء سرعة تحديث الخدمة) المتّهمة بعدم حذف منشورات «مخالفة» حول المخدرات والانتحار واستغلال الأطفال في مواد إباحية.

وكانت موسكو قد أشارت أيضاً إلى إمكان حجب منصة التواصل الاجتماعي في روسيا اعتباراً من منتصف إبريل/نيسان، إذا لم تمتثل إدارتها للمطالب الروسية. والاثنين أعلنت «روسكومندزور» عن أن المنصة الأمريكية حذفت إلى حد الآن نحو 1900 رسالة من أصل 3100 يتمحور حولها القرار.

وجاء في بيان للهيئة الرقابية الروسية أنه «نظراً إلى التدابير الأولى التي اتخذتها على صعيد تعديل مبادئ الإشراف على المحتوى وسرعة تحديث الخدمة في روسيا، وحذف جزء كبير من الرسائل الممنوعة، اتخذت روسكومندزور القرار بعدم حجب شبكة التواصل الاجتماعي هذه في البلاد». لكن الهيئة الرقابية ذكّرت بأن القيود المفروضة على تويتر سوف تمدد حتى 15 مايو/أيار، وهو الموعد الذي يتعين فيه على تويتر حذف كل المحتويات غير القانونية.

ويضيف البيان أنه جرى في الأول من إبريل/ نيسان لقاء بواسطة الفيديو بين مسؤولين في روسكومندزور وساينيد ماكسويني، نائبة الرئيس لشؤون السياسة العامة على تويتر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وبعد الإعلان عن إبطاء سرعة تحديث خدمة تويتر في روسيا، أعربت المنصة عن أسفها لمحاولات «خنق النقاش العام على الإنترنت»، مشددة في المقابل على مواصلة سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء الاستغلال الجنسي للأطفال.

والأسبوع الماضي، غرّم القضاء الروسي تويتر نحو مئة ألف يورو لعدم حذف المنصة دعوات إلى المشاركة في تظاهرات غير مرخّصة للمعارضة. وتعكس هذه القضية تصاعد التوتّر بين موسكو وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية الكبرى في الأشهر القليلة الماضية، إذ تندد روسيا بتأثيرها الهائل، وتنتقد سياسة الإشراف على المحتوى السياسي خصوصاً.

وغالباً ما تُفرض غرامات على منصتي تويتر وفيسبوك ومحرّك البحث جوجل تصل إلى عشرات آلاف اليوروات، إلا أنها تبقى ضئيلة للغاية مقارنة بأرباحها.