5 وجهات سفر تستقطب السياح من الإمارات خلال إجازة الربيع

دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «رحلتي» من دناتا للسفريات، مجموعة من الوجهات السياحية الرئيسية لإجازة فصل الربيع 2021. ويخطط المسافرون من دولة الإمارات لاستكشاف مزيد من الوجهات خصوصاً مع تخفيف عدد كبير من الدول حول العالم القيود المفروضة على السفر. وكشفت «رحلتي»، التي أطلقتها مجموعة دناتا للسفريات عام 2019، النقاب عن أن 70% من حجوزات مواطني دولة الإمارات خلال 2021 هي إلى خارج الدولة وقد احتلّت جزر المالديف وتنزانيا النسبة الأعلى.

وتشمل قائمة أبرز وجهات سفر عملاء «رحلتي» للعطلة الأخيرة في الإمارات السفر العائلي إلى البوسنة وجبال الأولمبيك تحديداً، والإجازات الشاطئية المناسبة للعائلات في جزر المحيط الهندي مثل جزر المالديف وزنجبار، والرحلات التي تجمع بين الشاطئ والطبيعة والحافلة بالمغامرات في سريلانكا ورحلات السفاري في تنزانيا.

وقالت رحاب منصور، مدير عام «رحلتي» من دناتا للسفريات: نسعى في «رحلتي» إلى متابعة أحدث اتجاهات السفر والوجهات المفتوحة، وتوفير تجارب ممتعة وآمنة من دولة الإمارات وبرامج مثالية للعطلات بما يلبي احتياجات ورغبات المسافرين الإماراتيين دائماً ويبقيهم على اطلاع دائم حول آخر المستجدات.

وتركز إجمالي 63% من الحجوزات حتى هذا التاريخ من عام 2021 على سفر المتزوجين الذين وثقوا بفريق عملنا من مديري العلاقات؛ لحجز عطلة رومانسية مصممة خصيصاً لهم، وتأتي بعدها حجوزات العائلات التي تستفيد من خدماتنا؛ لتسهيل التخطيط للعطلة وجميع التفاصيل الأخرى.

وأضافت رحاب منصور: صممنا برامج جديدة لإجازة فصل الربيع وباقي أشهر السنة مستندين على معرفتنا بالوجهات ولتلبية أحدث الاتجاهات والمتطلبات، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأفراد من عائلات وأزواج وأصدقاء ونوفر للمسافرين الإماراتيين كل ما يحتاجون إليه لقضاء رحلة ممتعة إلى جزر المالديف وسريلانكا وتنزانيا والبوسنة.

وتغطي أبرز برامج إجازة الربيع 2021 من «رحلتي» 6 أيام في جبال الأولمبيك بالبوسنة، إلى جانب الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة لبحيرة «جبلنيكا» واستكشاف مدينة موستار التاريخية.

وأضافت رحاب منصور: البوسنة وجهة مثالية للعائلات من الإمارات؛ حيث توفر الكثير من التجارب الممتعة، كتناول الطعام الحلال وأنشطة الأطفال وزيارة البلدات الخلابة والفنادق المناسبة للعائلات.

وختمت رحاب منصور قائلة: تناسب جزر المالديف سفر العائلات؛ حيث تقدم عدداً كبيراً من الأنشطة الداخلية والخارجية لجميع الفئات العمرية. وزنجبار وسريلانكا هما وجهتان للعائلات كذلك، وتعد تنزانيا وجهة مثالية لعطلة عائلية.