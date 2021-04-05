شكرا لقرائتكم خبر عن «حرة عجمان» تُطلق «مشورة» لتشارك خبرات الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلقت منطقة عجمان الحرة مبادرة «مشورة» التي تستهدف تمكين رواد الأعمال بالاستفادة من خبرات كبار رجال الأعمال الإماراتيين، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق معهم؛ وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وزيادة جاذبية الإمارة للاستثمارات.

وتعد المبادرة منصةً للتشاور والتنسيق بين فريق عمل منطقة عجمان الحرة ومُجتمع الأعمال وتطوير برامج أكثر ملاءمة لمتطلبات الأعمال وتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات بالشكل الأمثل، مستفيدةً من خبرات رجال الأعمال؛ لإطلاعهم عن كثب على أحدث اتجاهات السوق.

وتزامناً مع إطلاق هذه المبادرة، استقبلت منطقة عجمان الحرة عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، في أولى جلسات هذه المبادرة؛ حيث قدم مشورته وشارك خبرته الواسعة مع فريق عمل المنطقة الحرة.

وأكَّد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أهمية هذه المبادرة؛ لكونها تعزز آليات التنسيق والتشاور مع مُجتمع الأعمال، وتسهِّل مواكبة التطورات المتسارعة على صعيد اتجاهات السوق والأنماط الإنتاجية والاستهلاكية المتغيرة وأهمية تضافر الجهود ضمن منظومة العمل الحكومي، وتفعيل الشراكات بين منطقة عجمان الحرة والقطاع الخاص، ومواصلة دعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، لا سيما خلال الخطوات الأولى في مسيرتهم.

وأضاف السويدي: «سنواصل في منطقة عجمان الحرة إطلاق المبادرات المُبتكرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة زخم الأنشطة الاستثمارية والتجارية، وتشجيع وتسهيل مزاولة الأعمال وإطلاق المشروعات في الإمارة، وتعزيز التعاون مع رجال الأعمال الإماراتيين بما يخدم مسيرة الاقتصاد الوطني».