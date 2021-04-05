شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عجمان تطلع على مقترحات دعم الأعمال والاستفادة من «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استعرض مجلس إدارة غرفة عجمان، تقريراً حول اجتماعات مجموعات العمل وجهود التواصل المباشر مع الأعضاء ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في الإمارة، ومنهجية الحلول المتخذة في الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وناقش الاجتماع مستجدات المشاريع والمبادرات القائمة والمستقبلية واطلع على استراتيجية الابتكار واستشراف المستقبل في الغرفة، وأهمية دعم بيئة الإبداع والابتكار وتهيئة المناخ المناسب لتعزيز ثقافة الابتكار لدى الموظفين، بهدف تطوير الخدمات بما يعود بالنفع المباشر على دعم الأعضاء ونمو واستدامة الأعمال.

وأشاد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجهود القيادة الرشيدة في إطلاق المشاريع التنموية الوطنية طويلة الأمد الداعمة لريادة وتقدم الإمارات عالمياً، وتحفيز وتيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي فيها.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من شأنه زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة محركاته الرئيسية.

واقترح أعضاء مجلس الإدارة أهمية تبني غرفة عجمان إنشاء مبنى صناعي متعدد الطوابق لدعم رواد الأعمال المهتمين بمجال الصناعة في الإمارة، تماشياً مع خطة وتوجهات الدولة المستقبلية.

حضر الاجتماع حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي المدير العام.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات جائزة غرفة عجمان للأعمال، والخطة الزمنية للإعلان عن الجهات الفائزة بالجائزة، حيث أكد مجلس الإدارة أهمية الجائزة ودورها في خلق بيئة تنافسية بين أعضاء الغرفة، لتعميم أفضل الممارسات على مجتمع الأعمال.

وتناول الاجتماع خطة التحول الرقمي لخدمات الغرفة، وأهمية توفير خدمات سريعة تواكب تطلعات الأعضاء. وخلال الاجتماع أطلق حمد غانم الشامسي عضو مجلس الإدارة، «خدمة طلب معلومات عن عضوية منشأة»، التي توفر للمتعاملين من الأعضاء وغير الأعضاء، إصدار مستند معلومات عن العضوية للأعضاء المسجلين بهدف التحقق من وجود منشأة مسجلة لدى الغرفة كمصدر موثوق للمعلومات عن المنشآت.

وتم الإطلاع على سير العمل لبرنامج غرفة عجمان لدعم الأعمال، وآخر مستجدات مركز عجمان لريادة الأعمال وخطة العمل لجذب رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز الكائن في منطقة الجرف بعجمان.

وأكد الأعضاء أهمية الاستعداد للمشاركة في المعرض العالمي إكسبو 2020، والعمل على توعية أعضاء الغرفة بالاستفادة من الحدث التاريخي والمشاركة فيه بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والمشاريع العالمية.