شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 17219 «مرسيدس بنز» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» وشركة «الإمارات للسيارات»، حملتي استدعاء لمركبات «مرسيدس بنز» بمختلف طرازاتها وفئاتها، وبلغ عددها 17.219 سيارة لدواعي السلامة العامة.

واستدعت الوزارة في حملتها الأولى 17.192 مركبة نوع «مرسيدس بنز» cla- class وطرازات أخرى، حيث إنه قد لا يتوافق سلوك نظام مكالمات الطوارئ مع المواصفات كإجراء احترازي، وستقوم الشركة بتحديث برنامج وحدة الاتصال لنظام مكالمات الطوارئ على المركبات المتضررة، ومن المخطط له إجراء تحديث البرنامج عبر الهواء دون الحاجة إلى زيارة ورشة العمل للمركبات التي قام العملاء بالموافقة عليها بالفعل، لتحديثات البرامج عن بعد.

وكذلك استدعت الشركة 27 مركبة «مرسيدس بنز» E-CLASS وAMG GT 4. DOORS COUPE، حيث إنه في بعض السيارات ربما لم يتم تثبيت البرغي لمصدر الطاقة على المبدئ وفقاً للمواصفات.