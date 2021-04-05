شكرا لقرائتكم خبر عن «الفطيم العقارية»: 3,800 موظف وعائلاتهم تلقوا اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الفطيم العقارية إكمال حملة التطعيم لأكثر من 3,800 موظف وعائلاتهم، بهدف حماية صحتهم، ودعماً للجهود المبذولة في مواجهة أزمة «كوفيد ـ 19». وأطلقت المجموعة برنامج التطعيم المجاني في الشراكة مع إحدى مؤسسات الرعاية الصحية، بالتعاون مع الحكومة الإماراتية، ليشمل موظفيها من المواطنين والمقيمين. وتولّى فريق الموارد البشرية في المجموعة، جهود تنسيق حملة التطعيم وإدارتها، وتجرى الحملة تحت إشراف فستيفال كيرز، وهي منصة شاملة توفر الدعم للمجتمعات والمستأجرين عبر تقديم الدعم المعنوي للعملاء.

وتم تطعيم الموظفين في مختلف مواقع المجموعة، بما يشمل المكاتب ومساكن العمال.

وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع في دولة الإمارات، تأخذ مجموعة الفطيم العقارية على عاتقها، مسؤولية مواجهة أزمة كوفيد ـ 19، لذا نُظّمت حملة التطعيم بهدف حماية مجتمعها ودعم جهود الحكومة في توفير خدمات رعاية صحية متميزة لمواطني الدولة والمقيمين فيها.