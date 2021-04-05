شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لاستيراد مليون رأس ماشية سنوياً عبر مرافئ الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مرافئ الفجيرة التابعة لموانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية مع مجموعة «الميّة»، لتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لعمليات استيراد أكثر من مليون رأس ماشية سنوياً إلى دولة الإمارات في واحدة من أكبر العمليات من نوعها في الدولة.

وتمنح مرافئ الفجيرة بموجب بنود الاتفاقية حقوقاً حصرية لمجموعة «الميّة» تتيح الاستفادة من خدماتها اللوجستية بما فيها توفير الحظائر المخصصة لاستقبال المواشي، ومراسي السفن، وكافة الخدمات اللوجستية ضمن المحطة التابعة لها في ميناء الفجيرة. كما تتولى مرافئ الفجيرة إدارة العمليات والخدمات اللوجستية لشحنات المجموعة القادمة إلى الدولة.

وأشاد عبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي – مرافئ الفجيرة بهذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة «الميّة»، مؤكداً أنها تعكس القدرات الفريدة التي تتمتع بها مرافئ الفجيرة والإمكانات والحلول المتخصصة التي توفرها لمتعامليها، والتي تؤدي جميعاً دورها في دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية.

وقال البلوشي: «تتمتع مرافئ الفجيرة بقدرات متطورة تتيح لها تلبية متطلبات الأسواق المتنامية ضمن مجموعة واسعة من العمليات التجارية المتخصصة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وإمكانات موانئ أبوظبي المتميزة في عمليات المناولة المدعومة بأحدث الحلول التقنية. وتمتلك مرافئ الفجيرة، أفضل البنى التحتية والمرافق الحديثة التي تعزز مكانتها وقدرتها على التعامل مع مختلف أنواع الشحنات ذات الحساسية الكبيرة».

وقال سليمان الحلبوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الميّة»: «تشكل هذه الاتفاقية مع مرافئ الفجيرة خطوة مهمة على طريق تطوير إمكانيات مجموعة «الميّه» وتتيح لنا تسهيل إنجاز العمليات اللوجستية المتخصصة لمناولة شحنات المواشي ودعم أداء المجموعة الاقتصادي بشكل عام، كما أنها تعكس التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والرامية إلى ترسيخ الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي».