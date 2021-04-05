شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مدينة دبا الحصن تنظم حملة للتبرع بالدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصاً منها على إطلاق المبادرات التطوعية التي تعزز مفهوم التكامل الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع، نظمت بلدية مدينة دبا الحصن حملة للتبرع بالدم أمام مبناها الرئيسي، وذلك بالتعاون مع بنك الدم تحت شعار «قطرة الدم تساوي الحياة».

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي البلدية والعاملين فيها، وعدد كبير من المواطنين والمقيمين في المدينة الذين حرصوا على التبرع بالدم كجزء من واجبهم الوطني والإنساني، ورغبة منهم في تعزيز مفهوم التكاتف الاجتماعي والتكافل بين مختلف أفراد المجتمع.

وشكر طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن «جميع المشاركين في الحملة الذين تبرعوا بدمائهم من مبدأ أن قطرة دم واحدة قد تنقذ إنساناً من الموت في لحظة من اللحظات، ومن هنا تبرز أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمستشفيات عبر التبرع بالدم بشكل دائم لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الدم لدى كافة المستشفيات العاملة في المدينة والإمارة بالإضافة إلى بنك الدم».