شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام موظفي «عجمان الحرة» إلى مزايا بطاقة «إسعاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع منطقة عجمان الحرة، ينضم بموجبها موظفو المنطقة إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والتي تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات وأكثر من (59) دولة حول العالم.

وقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد نعيم محمد شريف الخطيب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالنيابة، فيما وقعها عن طرف منطقة عجمان الحرة، المهندس علي عبدالله بن تويه السويدي، المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وإبراهيم البنا، رئيس قطاع الاتصال الحكومي، وحسن الشامسي، رئيس قطاع التسويق في لجنة بطاقة إسعاد، ومن طرف منطقة عجمان الحرة حضر عبدالله الجناحي، قائد فريق عمليات الموارد البشرية، وعلي مطر الحوسني، مدير إدارة الموارد البشرية، ورفيعة السويدي، مستشار الاتصال المؤسسي.

وأكد العميد نعيم الخطيب أن تعزيز الشراكة البنّاءة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، يعد نهجاً انتهجته القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، الذي يحرص دائماً على دعم الجهود والبرامج المشتركة المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للشرطة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق ورفع مستوى السعادة لدى الموظفين.

وقال المهندس علي عبدالله بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «انطلاقاً من استراتيجية منطقة عجمان الحرة التي تهدف إلى رفع مستوى رضا الموظفين وإيجاد مبادرات مع مؤسسات حكومية، يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية مع شرطة دبي، وبالأخص في الانضمام إلى برنامج بطاقة (إسعاد)، ونود أن نعرب عن تقديرنا للقائمين على البرنامج وشرطة دبي عموماً نظراً لعملهم الدؤوب وجهودهم الكبيرة في خدمة الجمهور وحماية المجتمع».

وفي تصريح لرئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، منى العامري، قالت: إن شراكتنا مع منطقة عجمان الحرة، ستعزز قدرتنا على تنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية مشتركة، تحقق السعادة للمستهدفين من تلك المبادرات، وتساهم في لعب دور مهم للجنة بطاقة إسعاد ضمن الإطار العام الهادف إلى نشر السعادة والطمأنينة بين أفراد المجتمع.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي منطقة عجمان الحرة إلى برنامج «إسعاد»، حيث ستزودهم لجنة بطاقة إسعاد بالبطاقة وكذلك إشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد.