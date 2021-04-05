شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يفقد موكوكو حتى نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دورتموند (ألمانيا) - أ ف ب

انتهى موسم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني اليافع يوسوفا موكوكو (16 عاماً)، بعد إعلان فريقه إصابته بأربطة قدمه، الاثنين، عشية المواجهة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتعرّض موكوكو لتمزق على مستوى الأربطة في قدمه، خلال مشاركته في التمارين مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً الشهر الماضي، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الأبطال (16 عاماً و18 يوماً).

وسيغيب عن ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى باقي مباريات دورتموند هذا الموسم.

وغاب عن خسارة فريقه السبت على أرضه ضد أينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليقف دورتموند على بعد 7 نقاط من آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل سبع مباريات على ختام موسم البوندسليغا.

وأصبح موكوكو في نوفبر/تشرين الثاني الماضي، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني بعد يوم من بلوغه السادسة عشرة.

كما أصبح أصغر مسجل في الدوري عن 16 عاماً و28 يوماً بعد هز شباك أونيون برلين في 18 ديسمبر/كانون الأول، وقد سجل حتى الآن 3 أهداف في 14 مباراة.