شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية تكشف حركة السوق بالمحافظة قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الغرفة التجارية بالجيزة عن الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك مع منتسبي الغرفة، موضحة أنه سيتم التنسيق مع الشعب النوعية المختلفة خلال الشهر الكريم من أجل متابعة حركة السوق بشكل يومي ورصد لحجم المعروض من السلع الرئيسية مثل الخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، إضافة إلى الحاصلات الزراعية ممثلة في البقوليات، والأرز والمكرونات.

وأوضحت الغرفة التجارية بالجيزة أنه جارى التنسيق مع منتسبي الغرفة على تلبية احتياجات السوق بتوفير جميع السلع الرئيسية في ظل رصد ومتابعة بشكل دوري لنسب الطلب ومقارنتها بالمعروض في جميع مناطق المحافظة، مشيرة إلى أن قطاع الخضروات والفاكهة والذي يعد اكثر القطاعات استقرارا نظرا لما حققته الدولة من طفرة في انتاج المحاصيل الزراعية بفضل المشروعات القومية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الزراعة، موضحة أن ذلك كان له أثر إيجابي على استقرار الأسعار لجميع الأصناف قبل الشهر الكريم، وتتراوح أسعار جميع أصناف الخضروات وبين 1-8 جنيهات لاغلى الأصناف وهي اسعار مقبولة خلال هذا الموسم.

وأضافت الغرفة في بيان لها، أن قطاع اللحوم البيضاء" الدواجن" حقق طفرة خلال العامين الماضيين، وذلك بعد أن إعلان وزارة الزراعة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بانتاج 1.4 مليار دجاجة سنويا، وهو ما زاد من نصيبب الفرد في الدواجن، موضحة أن أسعار الدواجن خلال تلك الفترة تتراوح بين 25-30 جنيها للكجم ووفقا للأسعار في العام الماضي خلال تلك فإن هناك انخفاضاً يتراوح بين 10-15 ٪عن العام الماضي.

وأشارت الغرفة التجارية بالجيزة إلى أسعار اللحوم الحمراء حيث تشهد استقرارا بفضل طرح الدولة لكميات كبيرة داخل منافذ التوزيع التابعة للمشروعات القومية وبأسعار تتراوح بين 80-100 جنيها للكيلو، بينما تتراوح اسعار اللحوم البلدية داخل المحافظة بين 110- 140 جنيها للكيلو، وهو ما يعنى استقرار الوضع داخل المحافظة في السلع الرئيسية.