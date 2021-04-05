شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة": جارى تنفيذ عدد كبير من المدارس بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة حياة كريمة إنه يتم تطوير عدد كبير من المدارس بمركزي اطسا، ويوسف الصديق فى محافظة الفيوم ما بين إحلال وتجديد وتوسعة من خلال المشروع القومي حياة كريمة.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة فى تقرير خاص حصلت عليه الخليج 365 أن المدارس التى تعمل بها بمحافظة الفيوم، هى مدرسة قلهانة الإعدادية (توسع أرضي) بنسبة تنفيذ بلغت إلى الآن 45% ومدرسة أهريت- تعليم أساسي (احلال جزئي بنسبة تتفيذ 32% ومدرسة عزبة عبد ربه تعليم أساسي(انشاء جديد بنسبة تتفيذ 15% ,بالاضافة الى مدرسة القرية الثانية (توسع أرضي) بنسبة تنفيذ 25% مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بنين (احلال جزئي) بنسبة تنفيذ 6%، ومدرسة ابو صير للتعليم الأساسي (توسع أرضي) بنسبة تنفيذ 7%.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة أنه يوجد مدارس أخرى بالمبادرة منها: الجراي تعليم أساسي- الشهيد عمرو محمد دهشان تعليم أساسي - الغرق الرسمية لغات - قلمشاه الجديدة تعليم أساسي - الغرق الجديدة تعليم أساسي- منية الحيط الابتدائية - عبد الكريم عبد المجيد تعليم أساسي - المرحوم حامد محمد خليفة الابتدائية - سيف النصر قبلي الإبتدائية ).

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه يجرى حاليا أعمال الرفع المساحي لمشروع الصرف الصحي بقرى رواق، وشعلان، ومنشأة الأمير، وجاري عمل الجسات الأرضية بقريتي عنك، السعدة بمركز يوسف الصديق.

وأضافت أنه تم البدء في أعمال إنشاء محطتي سيدنا الخضر بيوسف الصديق ودانيال بإطسا.



خلال تنفيذ مشروعات المدراس



جانب من تنفيذ المشروعات



مشروع الصرف الصحى