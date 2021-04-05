الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 63.91 دولار لبرنت و60.92 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،63.91  دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.92 دولار للبرميل . 

 

وتوصلت مجموعة "أوبك+" الخميس الماضى إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو بحسب "رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

 

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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