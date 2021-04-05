شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.91 دولار لبرنت و60.92 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،63.91 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.92 دولار للبرميل .

وتوصلت مجموعة "أوبك+" الخميس الماضى إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو بحسب "رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.