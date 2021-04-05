شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.99% بما يعادل 2.15 نقطة ليستقر على سعر 219.70 دولار، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المهم 229.90، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 229.90، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 185.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه