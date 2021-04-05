الاقتصاد

بايدو يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 05-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.99% بما يعادل 2.15 نقطة ليستقر على سعر 219.70 دولار، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المهم 229.90، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 229.90، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 185.23.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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