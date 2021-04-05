شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لخط اتاه رئيسي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.18% بما يعادل 0.64 نقطة ليستقر على سعر 45.75 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 53.66، ليستهدف مستوى المقاومة 58.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد