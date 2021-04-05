الاقتصاد

كومكاست يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 05-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لخط اتاه رئيسي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.18% بما يعادل 0.64 نقطة ليستقر على سعر 45.75 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 53.66، ليستهدف مستوى المقاومة 58.55.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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