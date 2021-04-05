شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيسكو (CISCO) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.52% بما يعادل 0.27 نقطة ليستقر على سعر 51.98 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم مهاجمة مستوى المقاومة 52.50.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 56.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد